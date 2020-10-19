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Факти / Світ

У Польщі медикам виплатять подвійну зарплату за роботу з хворими на Covid-19

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявив, що увесь персонал, який працює з хворими на Covid-19 пацієнтами, отримає подвійну зарплатню.

– Фінансову допомогу виплатять усьому персоналу, який бере участь у боротьбі з коронавірусом. Це надбавка у розмірі 100% зарплати, – наголосив міністр.

Наразі у Польщі спостерігається спалах коронавірусу, а добовий приріст сягає 10 тис. інфікованих.

У зв’язку з різким зростанням кількості заражених коронавірусом на національному стадіоні у Варшаві відкриють тимчасовий госпіталь.

Польща посилює карантин

З 10 жовтня у Польщі посилили карантинні обмеження. Усі мають носити маски не тільки в громадських місцях, але і на вулиці.

Міністерство здоров’я Польщі повідомило, що у країні зафіксували рекордну кількість хворих на Covid-19.

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