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В Іспанії автономна область вирішила самоізолюватись на два тижні

Автономна область Навара в Іспанії оголосила, що повністю закриває в’їзд і виїзд у регіон, щоб зупинити поширення Covid-19.

В’їхати та виїхати з області зможуть тільки люди, які їдуть по роботі, на навчання, або у невідкладних випадках, повідомляє газета Diario de Navarra.

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Обмеження набудуть чинності опівночі 22 жовтня і діятимуть до 4 листопада.

Наварра стала першим іспанським регіоном, який вирішив самоізолюватись. Раніше в Іспанії закривали на карантин лише окремі міста.

Карантин в Уельсі 

В Уельсі оголосили про 17-денний карантин, аби зменшити захворюваність на коронавірус.

Карантин в країні почнеться з 23 жовтня до 09 листопада.

Будуть закриті розважальні та громадські заклади, підприємства сфери послуг, бібліотеки і торгові організації. Школи теж не працюватимуть.

Джерело: Diario de Navarra

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