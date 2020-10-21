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Факти / Світ

Вони діти божі: Папа Римський закликав узаконити одностатеві шлюби

Папа Римський Франциск публічно підтримав цивільні союзи між представниками ЛГБТ-спільноти.

Така заява уперше пролунала з вуст понтифіка у документальній стрічці Франческо, продемонстрованій у рамках Римського міжнародного кінофестивалю.

– Гомосексуальні люди мають право бути у сім’ї. Вони діти божі. Нам потрібен закон про цивільні партнерства. Так вони будуть визнані на юридичному рівні, – заявив Папа Римський Франциск.

Читайте: За та проти ЛГБТ: у Києві на мітингу відбулися зіткнення

Раніше він вже виказував підтримку представників спільности, але про шлюби не йшлося.

Крім того, під час перегляду стрічки Франческо, режисером якої є Євген Афінеєвський, можна почути про погляди Папи Римського на питання нерівності, міграції, екології та бідності.

Протигомофобні рухи у Європі

У європейських країнах підтримують представників ЛГБТ-спільности.

Наприклад, у Німеччині заборонили застосовувати до неповнолітніх терапію, спрямовану на зміну орієнтації на гетеросексуальну. А у Швейцарії криміналізували гомофобію.

Детальніше про боротьбу з гомофобією у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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