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Факты / Мир

15 тыс. больных Covid-19 в Чехии: мэр Праги пойдет работать в больницу

В Праге растет количество больных коронавирусом. На фоне такой ситуации мэр Праги Зденек Гржиб принял решение помочь больным своими силами.

Со следующей недели он пойдет работать волонтером в одну из больниц. Мэр заверил, что управление города обеспечено.

— Со вторника я иду работать волонтером в одной из больниц Праги. Я хочу предложить свою помощь в этот сложный период. Люди в больницах нуждаются в нашей поддержке, — сообщил мэр.

Od úterý budu pomáhat v jedné z pražských nemocnic jako dobrovolník. Podobně jako mnoho dalších chci v této těžké době…

Опубликовано Zdeněk Hřib — primátor Prahy Четверг, 22 октября 2020 г.

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Зденек Гржиб продолжит участвовать в заседаниях кризисного персонала и городского совета. Мэр Праги имеет медицинское образование и таким образом хочет ним воспользоваться. Гржиб окончил медицинский факультет Карлового университета со специализацией радиологии и лучевой болезни.

За прошедшие сутки в Чехии обнаружили 14 968 новых случаев инфицирования коронавируса. Премьер Чехии Андрей Бабиш утверждает, что локальные карантинные ограничения не действенны. Поэтому с 21 октября власти Чехии усиливает карантин в стране.

Чехия закрывает магазины — в стране рекордное количество больных Covid-19

Сейчас в Чехии более 125 тыс. больных. 21 октября власти страны приняли решение закрыть все магазины и малый бизнес, за исключением магазинов продовольственных товаров и аптек.

Источник: Зденек Гржиб

Фото: Dreamstime

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