У Празі зростає кількість хворих на коронавірус. На тлі такої ситуації мер Праги Зденек Гржиб вирішив допомогти хворим своїми силами.

З наступного тижня він піде працювати волонтером до однієї з лікарень. Мер запевнив, що управління міста забезпечено.

– З вівторка я йду працювати волонтером до однієї з лікарень Праги. Я хочу запропонувати свою допомогу в цей складний період. Люди в лікарнях потребують нашої підтримки, – повідомив мер.

Od úterý budu pomáhat v jedné z pražských nemocnic jako dobrovolník. Podobně jako mnoho dalších chci v této těžké době… Опубликовано Zdeněk Hřib – primátor Prahy Четверг, 22 октября 2020 г.

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Зденек Гржиб продовжить брати учать в засіданнях кризового персоналу та міської ради. Мер Праги має медичну освіту і таким чином хоче нею скористатися. Гржиб закінчив медичний факультет Карлового університету із спеціалізацією радіології та променевої хвороби.

За минулу добу в Чехії виявили 14 968 нових випадків інфікування коронавірусом. Прем’єр Чехії Андрій Бабіш стверджує, що локальні карантинні обмеження не дієві. Тому з 21 жовтня влада Чехії посилює карантин в країні.