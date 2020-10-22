Бразилия отменила соглашение о покупке китайской вакцины против коронавируса.

Об этом написал президент Бразилии Жаир Болсонару у себя на Facebook.

Министерство здравоохранения Бразилии 20 октября заявило, что в китайской компании SinoVac Biotech будут закуплены 46 млн доз вакцины CoronaVac. Поставки должны были начаться в январе 2021 года.

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— Бразильцы не будут ничьими подопытными кроликами. Вот почему я принял решение не покупать эту вакцину, — написал он.

Также Бразилия ранее договорилась купить 100 млн доз вакцины от компании AstraZeneca.

В стране выявлено 5,3 млн случаев заражения, 155 тыс. человек умерли.

Испытания вакцины против коронавируса

28-летний бразилец, который умер от коронавируса при испытании вакцины компании AstraZeneca, не принимал препарат. Он получил плацебо.

Согласно стандартам исследования, половина волонтеров получают дозу вакцины, а вторая половина — плацебо.

В Бразилии 8 тыс. человек участвуют в международной программе исследований препарата.

Источник: Жаир Болосонару