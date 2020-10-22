Бразилія скасувала угоду про покупку китайської вакцини проти коронавірусу.
Про це написав президент Бразилії Жаір Болсонару у себе на Facebook.
Міністерство охорони здоров’я Бразилії 20 жовтня заявило, що у китайської компанії SinoVac Biotech будуть закуплені 46 млн доз вакцини CoronaVac. Поставки мали початися в січні 2021 року.
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– Бразильці не будуть нічиїми піддослідними кроликами. Ось чому я прийняв рішення не купувати цю вакцину, – написав він.
Також Бразилія раніше домовилася купити 100 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca.
В країні виявлено 5,3 млн випадків зараження, 155 тис. чоловік померли.
Випробування вакцини проти коронавірусу
28-річний бразилець, який помер від коронавірусу під час випробування вакцини компанії AstraZeneca, не приймав препарат. Він отримав плацебо.
Згідно зі стандартами дослідження, половина волонтерів отримує дозу вакцини, а друга половина – плацебо.
У Бразилії 8 тис. осіб беруть участь в міжнародній програмі досліджень препарату.
Джерело: Жаїр Болосонару