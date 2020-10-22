Бразилія скасувала угоду про покупку китайської вакцини проти коронавірусу.

Про це написав президент Бразилії Жаір Болсонару у себе на Facebook.

Міністерство охорони здоров’я Бразилії 20 жовтня заявило, що у китайської компанії SinoVac Biotech будуть закуплені 46 млн доз вакцини CoronaVac. Поставки мали початися в січні 2021 року.

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– Бразильці не будуть нічиїми піддослідними кроликами. Ось чому я прийняв рішення не купувати цю вакцину, – написав він.

Також Бразилія раніше домовилася купити 100 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca.

В країні виявлено 5,3 млн випадків зараження, 155 тис. чоловік померли.

Випробування вакцини проти коронавірусу

28-річний бразилець, який помер від коронавірусу під час випробування вакцини компанії AstraZeneca, не приймав препарат. Він отримав плацебо.

Згідно зі стандартами дослідження, половина волонтерів отримує дозу вакцини, а друга половина – плацебо.

У Бразилії 8 тис. осіб беруть участь в міжнародній програмі досліджень препарату.

Джерело: Жаїр Болосонару