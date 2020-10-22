PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Покажи мне Моне: картина Бэнкси ушла с молотка почти за $10 млн

Картину британского уличного художника Бэнкси Покажи мне Моне продали за $9,8 млн на аукционе Sothebyʼs

Торги длились всего восемь минут.

Читайте: Бэнкси сравнил расизм с трубой, которая затапливает квартиру этажом ниже

Картина Покажи мне Моне — отсылка к полотну французского художника Клода Моне Японский мостик.

Бэнкси в своей картине изобразил, сброшенные в пруд тележки из супермаркета и дорожный конус.

Работники лондонского метро стерли новую работу Бэнкси

Работники лондонского метрополитена стерли новое граффити Бэнкси, которое британский уличный художник посвятил пандемии коронавируса.

В администрации метрополитена сообщили, что работа Бэнкси была стерта, потому граффити запрещены в метро.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка