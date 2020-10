Покажи мне Моне: картина Бэнкси ушла с молотка почти за $10 млн

Картину британского уличного художника Бэнкси Покажи мне Моне продали за $9,8 млн на аукционе Sothebyʼs

Торги длились всего восемь минут.

Картина Покажи мне Моне — отсылка к полотну французского художника Клода Моне Японский мостик.

Бэнкси в своей картине изобразил, сброшенные в пруд тележки из супермаркета и дорожный конус.

#AuctionUpdateBanksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle. pic.twitter.com/OoMtjYYhJB

— Sotheby’s (@Sothebys) October 21, 2020