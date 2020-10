Покажи мені Моне: картина Бенксі пішла з молотка майже за $10 млн

Картину британського вуличного художника Бенксі Покажи мені Моне продали за $9,8 млн на аукціоні Sotheby’s.

Торги тривали лише вісім хвилин.

Картина Покажи мені Моне – посилання до полотна французького художника Клода Моне Японський місток.

Бенксі у своїй картині зобразив, скинуті у ставок візки із супермаркету та дорожній конус.

#AuctionUpdateBanksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle. pic.twitter.com/OoMtjYYhJB

— Sotheby’s (@Sothebys) October 21, 2020