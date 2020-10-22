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Факти / Світ

Покажи мені Моне: картина Бенксі пішла з молотка майже за $10 млн

Картину британського вуличного художника Бенксі Покажи мені Моне продали за $9,8 млн на аукціоні Sotheby’s.

Торги тривали лише вісім хвилин.

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Картина Покажи мені Моне – посилання до полотна французького художника Клода Моне Японський місток.

Бенксі у своїй картині зобразив, скинуті у ставок візки із супермаркету та дорожній конус.

Працівники лондонського метро стерли нову роботу Бенксі

Працівники лондонського метрополітену стерли нове графіті Бенксі, яке британський вуличний художник присвятив пандемії коронавірусу.

В адміністрації метрополітену повідомили, що робота Бенксі була стерта, бо графіті заборонені в метро.

Фото: Dreamstime

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