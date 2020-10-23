В зоне конфликта в Нагорном Карабахе всю ночь продолжались боевые действия — на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраилском и Губадлинском направлениях.

Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в результате операций, проведенных азербайджанской армией, нанесли серьезные удары по подразделениям армянских вооруженных сил, а также разрушили несколько опорных пунктов и захватили важные территории и высоты.

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— Сейчас бои продолжаются на всем протяжении фронта, — отметили в Минобороны Азербайджана.

В то же время в Карабахе заявили, что азербайджанские военные нанесли удары с РСЗО Смерч в селах Мартунинского района.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Обострение между сторонами началось 27 сентября и уже стало крупнейшим после окончания Карабахской войны 1994 года.

19 октября Минобороны Азербайджана заявило, что сбили штурмовик Су-25 армянских вооруженных сил.

Украина поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны.