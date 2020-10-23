Конфлікт у Нагірному Карабаху: Вірменія може попросити РФ ввести миротворців

У разі ескалації бойових дій і їх перенесення на кордон Вірменії та Азербайджану, Єреван може звернутися за допомогою до Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв’ю Інтерфаксу.

У Нагірному Карабаху може бути проведена контртерористична операція, в чому може бути зацікавлена ​​також Росія.

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– Ми вже поінформували наших колег по ОДКБ про поточну ситуацію. Росія заявила, що Москва буде вірна договірним зобов’язанням, які має перед Вірменією у сфері безпеки, – заявив Пашинян.

Пашинян бачить компроміс у тому, що до Карабаху зайдуть російські миротворці.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що не проти введення миротворців у регіон, але на своїх умовах.

Ситуація у Нагірному Карабаху

У зоні конфлікту в Нагірному Карабаху всю ніч тривали бойові дії – на Агдеринському, Фізулі-Гадрут-Джебраїльському і Губадлінському напрямках.

Загострення між сторонами почалося 27 вересня і вже стало найбільшим після закінчення Карабаської війни 1994 року.