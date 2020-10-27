Норвегия усиливает карантин из-за нового этапа эпидемии коронавируса в стране.

Гражданам европейских государств, которые работают в Норвегии, включенных Евросоюзом в красную зону, нужно пройти 10-дневный карантин в случае прибытия.

С 28 октября норвежцам запрещено принимать у себя в гостях более пяти человек.

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Количество посетителей в общественных местах не должно превышать 50 человек. Ранее этот лимит составлял 200 человек.

В Норвегии зафиксировали 18 342 случаев коронавируса, умерло 279 человек.

Covid-19 в мире 27 октября

По данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 27 октября во всем мире достигло 43 447 162 человек.

Общее число погибших во всем мире достигло 1 158 883 человек.

Источник: DW