Норвегія посилює карантин через новий виток епідемії коронавірусу у країні.
Громадянам європейських держав, які працюють в Норвегії, включених Євросоюзом в червону зону, потрібно буде пройти 10-денний карантин у разі прибуття.
З 28 жовтня норвежцям заборонено приймати у себе в гостях більш як п’ять осіб.
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Кількість відвідувачів у громадських місцях не повинна перевищувати 50 осіб. Раніше цей ліміт становив 200 осіб.
У Норвегії зафіксували 18 342 випадків коронавірусу, померло 279 осіб.
Covid-19 у світі 27 жовтня
За даними Університету Джона Гопкінса, кількість випадків інфікування коронавірусом станом на 27 жовтня в усьому світі сягнула 43 447 162 осіб.
Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 158 883 осіб.
Джерело: DW