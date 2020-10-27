Норвегія посилює карантин через новий виток епідемії коронавірусу у країні.

Громадянам європейських держав, які працюють в Норвегії, включених Євросоюзом в червону зону, потрібно буде пройти 10-денний карантин у разі прибуття.

З 28 жовтня норвежцям заборонено приймати у себе в гостях більш як п’ять осіб.

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Кількість відвідувачів у громадських місцях не повинна перевищувати 50 осіб. Раніше цей ліміт становив 200 осіб.

У Норвегії зафіксували 18 342 випадків коронавірусу, померло 279 осіб.

Covid-19 у світі 27 жовтня

За даними Університету Джона Гопкінса, кількість випадків інфікування коронавірусом станом на 27 жовтня в усьому світі сягнула 43 447 162 осіб.

Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 158 883 осіб.

Джерело: DW