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Факты / Мир

Молимся за жертв и их семьи — реакция США на стрельбу в Вене

В Белом доме отреагировали на стрельбу в Вене (Австрия) 2 ноября, которая унесла жизни двух людей.

— США молятся за жителей Вены. Такой ненависти и насилию нет оправдания. Мы поддерживаем Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с терроризмом, — заявили в Совете национальной безопасности США при Белом доме.

Стрельба в Вене 2 ноября — реакция США на теракт

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал объединиться против ненависти и насилия.

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— После ужасающего террористического нападения в Вене, мы с Джилл молимся за жертв и их семьи. Мы все должны объединиться против ненависти и насилия, — отметил Байден.

Стрельба в Вене 2 ноября — реакция США на теракт

Стрельба в Вене

2 ноября в Вене произошла стрельба возле синагоги. В результате этого погибли три человека. Ранены еще 15 человек, в частности полицейский.

Один из стрелков был ликвидирован правоохранителями, еще четверо задержаны, остальные в бегах.

Антитеррористическая операция в городе продолжается.

Власти страны просят жителей не покидать свои дома. Школы в Вене 3 ноября будут закрыты.

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