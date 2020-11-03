Президент Украины выразил соболезнования Австрии после стрельбы в Вене, которую устроили накануне 2 ноября.

Слова поддержки глава государства написал в Twitter.

— В это время испытаний Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене.

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2020

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Стрельба в Вене

Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба. В центре города возле синагоги неизвестный мужчина открыл огонь.

СМИ сообщили о 15 людях, которые находятся в больницах. Власти подтвердили смерть лишь трех человек.

Силовиков в городе перевели в режим ожидания. Они будут охранять посольства и значимые объекты. По информации СМИ, правоохранителям удалось задержать четырех злоумышленников.