PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Украина с Австрией: Зеленский о стрельбе в Вене

Президент Украины выразил соболезнования Австрии после стрельбы в Вене, которую устроили накануне 2 ноября.

Слова поддержки глава государства написал в Twitter.

— В это время испытаний Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене.

Читайте: Стрельба в Вене: все, что известно о возможном теракте возле синагоги

Стрельба в Вене

Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба. В центре города возле синагоги неизвестный мужчина открыл огонь.

СМИ сообщили о 15 людях, которые находятся в больницах. Власти подтвердили смерть лишь трех человек.

Силовиков в городе перевели в режим ожидания. Они будут охранять посольства и значимые объекты. По информации СМИ, правоохранителям удалось задержать четырех злоумышленников.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх