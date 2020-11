Президент України висловив співчуття Австрії після стрілянини у Відні, яку влаштували напередодні, 2 листопада.

Слова підтримки глава держави написав у Twitter.

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2020