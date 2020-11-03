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Факти / Світ

Україна з Австрією: Зеленський про стрілянину у Відні

Президент України висловив співчуття Австрії після стрілянини у Відні, яку влаштували напередодні, 2 листопада.

Слова підтримки глава держави написав у Twitter.

– У цей час випробувань Україна з Австрією. Співчуваю постраждалим в результаті жахливої терористичної атаки в Відні.

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Стрілянина у Відні

Ввечері 2 листопада у Відні сталася стрілянина. У центрі міста біля синагоги невідомий чоловік відкрив вогонь.

ЗМІ повідомили про 15 людей, які перебувають у лікарнях. Влада підтвердила смерть лише трьох людей.

Силовиків у місті перевели в режим очікування. Вони охоронятимуть посольства і значущі об’єкти. За інформацією ЗМІ, правоохоронцям вдалося затримати чотирьох зловмисників.

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