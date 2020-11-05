В Европе наблюдается взрывной рост случаев заболевания коронавирусом, предварительно, уровень смертности также растет.

Такие данные фиксирует Всемирная организация здравоохранения.

— Мы действительно видим взрыв, в том смысле, что нужны лишь пара дней, чтобы в европейском регионе заболеваемость увеличилась на миллион случаев, — отметил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

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Директор отметил, что правительства стран должны принимать во внимание две вещи: согласованность, чтобы люди видели, что дело серьезное, и предсказуемость, чтобы люди знали, что этот порог достигается.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 5 ноября коронавирус в мире зафиксировали уже у 48 млн человек, за последние сутки — более 700 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии умерли 1 224 144 пациента, 31,8 млн человек выздоровели.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 20 место — между Польшей и Индонезией.