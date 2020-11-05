В Європі спостерігається вибухове зростання випадків захворювання на коронавірус, попередньо, рівень смертності також зростає.

Такі дані фіксує Всесвітня організація охорони здоров’я.

– Ми справді бачимо вибух, в тому сенсі, що потрібні лише пара днів, щоб у європейському регіоні захворюваність збільшилася на мільйон випадків, – зазначив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

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Директор наголосив, що уряди країн повинні брати до уваги дві речі: узгодженість, щоб люди бачили, що справа серйозна, та передбачуваність, аби люди знали, що цей поріг досягається.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 5 листопада коронавірус у світі зафіксували вже у 48 млн осіб, за останню добу – понад 700 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 1 224 144 пацієнти, 31,8 млн осіб одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 20 місце – між Польщею та Індонезією.