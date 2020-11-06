Россия выдает паспорта на Донбассе, поскольку там проживают этнические россияне — Песков

В России заявили, что выдают российские паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей из-за того, что там проживают этнические россияне.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, он отметил, что Украина в первую очередь должна заботиться о своих гражданах.

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— Разве Украина не должна о них заботиться? Разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды граждан и заниматься защитой здоровья и обеспечением охраны здоровья этих граждан, обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, должна, но поскольку это не делается и поскольку это этнические россияне, Россия всегда защищала и будет защищать интересы россиян, где бы они ни проживали, — подчеркнул Песков.

Также Дмитрий Песков сказал, что предложение Украины о прекращении издания российских паспортов расходится с ее обязательствами, которые зафиксированы подписью президента Украины Владимира Зеленского в Минске. Он отметил, что такого положения нет в документе.

Война на Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, если будут найдены пути для прекращения войны в Донбассе и возвращение Украине ее территорий, которые не поставят РФ в невыгодное положение, это может дать результаты.

Кроме того, он отметил, что Россия устала от войны.