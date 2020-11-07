Священник-педофил из Бостона умер в возрасте 89 лет

Бывший римско-католический уличный священник Пол Шенли, сыгравший ключевую роль в скандале с сексуальным насилием, умер в возрасте 89 лет.

Полиция Уэра, городка на западе центральной части штата Массачусетс, где Шенли жил с момента своего освобождения из тюрьмы в 2017 году, подтвердила его смерть. Официальные причины смерти не сообщаются.

В то же время бостонский филиал Fox News заявил, что он умер от сердечной недостаточности еще 28 октября.

Шенли был популярным священником, консультировавшим проблемную молодежь в 1960-х и 1970-х годах. В 2005 году он был осужден за изнасилование мальчика в церкви Ньютона, которое совершил еще в 1980-х, получив 12 лет тюремного заключения.

Освобождение Шенли в июле 2017 года вызвало бурю протестов со стороны некоторых из его жертв, которые утверждали, что он изнасиловал их в детстве. Шенли был известной фигурой в скандале с сексуальным насилием со стороны духовенства.

В Бостоне в 2002 году издание The Boston Globe сообщило, что десятки священников насиловали детей на протяжении десятилетий, в то время как церковные надзиратели скрывали это и перетасовывали священников из прихода в приход.

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Ватикан лишил Шенли сана в 2004 году после того, как десятки мужчин заявили о сексуальном насилии с его стороны.

Внутренние церковные записи, которые были обнародованы во время скандала, содержали документы, свидетельствующие о том, что Шенли посещал форум с другими ранее осужденными за педофилию.

Они же позже сформировали Североамериканскую ассоциацию любви мужчин и мальчиков под названием NAMBLA, защищающую педофилов.

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