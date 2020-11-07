Священик-педофіл з Бостону помер у віці 89 років

Колишній римсько-католицький вуличний священик Пол Шенлі, який зіграв ключову роль в скандалі з сексуальним насильством, помер у віці 89 років.

Поліція Уера, містечка на заході центральної частини штату Массачусетс, де Шенлі жив з моменту свого звільнення з в’язниці у 2017 році, підтвердила його смерть. Офіційні причини смерті не повідомляються.

Водночас бостонська філія Fox News заявила, що він помер від серцевої недостатності ще 28 жовтня.

Шенлі був популярним священиком, який консультував проблемну молодь в 1960-х та 1970-х роках. У 2005 році він був засуджений за зґвалтування хлопчика в церкві Ньютона, яке здійснив ще в 1980-х, отримавши до 12 років тюремного ув’язнення.

Звільнення Шенлі в липні 2017 року викликало бурю протестів з боку деяких з його жертв, які стверджували, що він зґвалтував їх в дитинстві. Шенлі був відомою фігурою в скандалі з сексуальним насильством з боку духовенства.

У Бостоні у 2002 році видання The Boston Globe повідомило, що десятки священиків гвалтували дітей протягом десятиліть, водночас церковні наглядачі приховували це та перетасовували священиків з приходу до парафії.

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Ватикан позбавив Шенлі сану у 2004 році після того, як десятки чоловіків заявили про сексуальне насильство з його боку.

Внутрішні церковні записи, які були оприлюднені під час скандалу, містили документи, що свідчать про те, що Шенлі відвідував форум з іншими раніше засудженими за педофілію.

Вони ж пізніше сформували Північноамериканську асоціацію любові чоловіків і хлопчиків під назвою NAMBLA, яка захищає педофілів.

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