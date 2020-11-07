Камала Харрис: биография и деятельность вице-президента США от Байдена

20 августа Демократическая партия США официально утвердила кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента США.

После того, как ведущие международные СМИ сообщили, что Джо Байден победил на выборах президента США, она станет первой темнокожей женщиной, которая займет эту должность в Белом доме.

Кто такая Камала Харрис

55-летняя сенатор от штата Калифорния имеет большой политический и юридический опыт. В 2003 году она смогла стать окружным прокурором Сан-Франциско, а через восемь лет — первой женщиной-генпрокурором штата Калифорния, проработав на этой должности два срока.

Уже с тех пор Харрис строила себе имидж “прогрессивного прокурора” — ее активная деятельность обеспечила Камале место в сенате, поэтому уже в 2017 году она представляла там Калифорнию.

На посту генпрокурора она боролась с организованной преступностью, секс-торговлей и провела операцию по изъятию нелегального оружия в штате. Заставляла крупные нефтяные и фармацевтические компании платить огромные штрафы за нарушения, однако почти не расследовала преступления, совершенные полицейскими.

Читайте: Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН)

Как биография Харрис поможет Байдену

Камала родилась в Окленде в семье мигрантов: ее мать индианка, а отец чернокожий выходец из Ямайки. После развода родителей девочка осталась с мамой. Ей повезло пойти в школу через год после того, как в США прошла программа десегрегации и дети разных рас могли учиться в одном классе.

В Университете Говарда Камала получила образование политолога и экономиста, а позже получила степень доктора юридических наук в Калифорнийском университете.

О том, что в паре с ним на выборы пойдет женщина, Байден заявлял еще весной. Выбор Харрис — это вполне логичный и стратегический ход Джо.

Камала полна энтузиазма, она дочь мигрантов, афроамериканка азиатского происхождения, поддерживает ЛГБТК + сообщество — именно ее персона добавляет Байдену приверженность того электората, чью поддержку он бы не получил наедине.

В то же время Байден и Харрис являются представителями умеренной части демократов. Такой фактор несколько отталкивает часть левых, но делает сторонниками независимых избирателей и часть республиканцев.

Читайте: Громкие и непредсказуемые: чем запомнились выборы в США

Международная позиция Харрис

Афганистан

Конфликт в Афганистане следует решать политическим путем, поэтому оттуда нужно вывести американскую армию.

Саудовская Аравия

США не должны поддерживать действия Саудовской Аравии в Йемене и продавать ей оружие.

Израиль

Считает Израиль критически важным союзником, безопасность которого должна быть приоритетом для США.

Иран

Критиковала Трампа за выход из ядерной сделки с Ираном.

КНДР

К Северной Корее следует относиться со скептицизмом, поскольку бесполезно верить в их ядерное разоружение.

Отношение Харрис к Украине

Камала уверена, что РФ захватила территории в Украине и Грузии, а также оказывает военную поддержку боевикам на Донбассе. Политик отмечает, что аннексия Крыма и постоянные кибератаки являются серьезными нарушениями международного права.

Она обвиняет Россию в сбивании малазийского Boeing 777 над Донбассом.

В 2019 году, когда Харрис баллотировалась от демократов на пост кандидата в президенты США, то отмечала, что будет поддерживать Украину и усиливать сотрудничество между государствами.

— В отличие от действующего жителя Белого дома, я бы постоянно противостояла Путину и защищала демократические ценности, права человека и международное право.

Несмотря на это Камала отмечала, что с Кремлем нужно налаживать определенные стратегические дипломатические отношения.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Главными претендентами на должность были демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Торжественная церемония присяги новоизбранного президента должна состояться 20 января 2021 года.