Джордж Буш-младший поздравил Байдена с победой на выборах в США

Экс-президент от Республиканской партии США Джордж Буш-младший поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах.

— Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден — хороший человек, который получил возможность возглавить и объединить нашу страну, — заявил Буш.

Он напомнил об обещании Байдена, будучи демократом, быть президентом для всех американцев и подчеркнул, что, как и другим президентам, предлагает ему свою помощь.

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Бывший президент также поздравил действующего главу государства Дональда Трампа и назвал “экстраординарным политическим достижением” то, что он набрал более 70 млн голосов. Это второй в истории США результат после Байдена.

Что известно о Байдене

В начале 1970-х демократ Джо Байден считался новой надеждой американской политики, а потом пережил череду личных трагедий, две провальные президентские кампании, восемь лет вице-президентства в тени Барака Обамы и вот он снова борется за место в Белом доме.

Больше о биографии Джо Байдена читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: The Dallas Morning News.