Екс-президент від Республіканської партії США Джордж Буш-молодший привітав кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на виборах.

– Хоча у нас є політичні розбіжності, я знаю, що Джо Байден — хороша людина, що отримала можливість очолити і об’єднати нашу країну, — заявив Буш.

Він нагадав про обіцянку Байдена, будучи демократом, бути президентом для всіх американців і підкреслив, що, як і іншим президентам, пропонує йому свою допомогу.

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Колишній президент також привітав чинного главу держави Дональда Трампа і назвав “екстраординарним політичним досягненням” те, що він набрав понад 70 млн голосів. Це другий в історії США результат після Байдена.

Що відомо про Байдена

На початку 1970-х демократ Джо Байден вважався новою надією американської політики, а потім пережив низку особистих трагедій, дві провальні президентські кампанії, вісім років віце-президентства в тіні Барака Обами і ось він знову бореться за місце в Білому домі.

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Джерело: The Dallas Morning News