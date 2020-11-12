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Факты / Мир

Для завершения пандемии нужно вакцинировать 70% населения мира — прогноз ВОЗ

Чтобы пандемия коронавируса закончилась, нужно вакцинировать около 70% всего населения. Такой прогноз сделала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Суммия Сваминатан.

Однако она отметила, что нужный эффект от вакцинации можно будет получено только, если вакцина будет отвечать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал обнадеживающей информацию о результатах испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

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Вакцина от Pfizer и BioNTech

Американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирования вакцины от коронавируса. Препарат показал эффективность 90% в профилактике болезни.

Сейчас они ожидают разрешения от властей США на экстренное использования вакцины для людей от 16 до 85 лет.

Производители планируют изготовить до 50 млн доз препарата в этом году.

Источник: РИА Новости

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