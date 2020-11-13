В Пакистане в округе Хафизабад провинции Пенджаб столкнулись автобус и грузовой троллейбус, в результате чего погибли восемь человек и еще 20 пострадали.

Авария произошла 13 ноября на дороге Пинд-Бхаттиан в районе Джалалпур Бхаттиан.

— Результаты предварительного расследования показали, что автобус врезался в грузовой троллейбус во время его обгона, когда он совершил внезапный маневр, — сообщили в полиции.

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Всех пострадавших госпитализировали, несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузового троллейбуса, который скрылся с места аварии.

Происшествия в Пакистане

В октябре в Пакистане автобус попал под обвал на горной дороге. В результате инцидента погибли 16 человек.

По словам заместителя комиссара округа Скарду Анаса Икбала, автобус направлялся из города Равалпинди провинции Пенджаб в сторону Скарду. На дороге он попал под обвал. Все пассажиры были местными жителями, которые возвращались домой.

Источник: Синьхуа