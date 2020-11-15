PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Телішевська |

Азербайджан дозволив Вірменії пізніше вивести війська з одного району в Карабаху

Вірменія звернулася до Азербайджану з проханням відстрочити термін виведення військ і цивільного населення з Кельбаджарського району до 25 листопада.

З огляду на завантаженість єдиної дороги з Кельбаджара до Вірменії і погодні умови, Азербайджан відповів на прохання Вірменії згодою.

Завідувач відділом з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв заявив, що вихід військ і населення з Агдамського і Лачинського районів буде проводитися згідно з планом – до 20 листопада та 1 грудня відповідно.

ЧитайтеУ Карабаху буде спільна миротворча місія Туреччини та Росії – президент Азербайджану

Угода про перемир’я у Нагірному Карабаху

Нікол Пашинян пояснив, що угода про перемир’я у Нагірному Карабаху була підписана через побоювання потрапити в оточення 25-тисячному угрупуванню вірменських військ у горах Карабаху.

Генштаб доповідав йому про необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій, а в Карабаху – про загрозу втрати Степанакерта.

Джерело: Sputnik Азербайджан

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка