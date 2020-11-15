Азербайджан дозволив Вірменії пізніше вивести війська з одного району в Карабаху

Вірменія звернулася до Азербайджану з проханням відстрочити термін виведення військ і цивільного населення з Кельбаджарського району до 25 листопада.
З огляду на завантаженість єдиної дороги з Кельбаджара до Вірменії і погодні умови, Азербайджан відповів на прохання Вірменії згодою.
Завідувач відділом з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв заявив, що вихід військ і населення з Агдамського і Лачинського районів буде проводитися згідно з планом – до 20 листопада та 1 грудня відповідно.
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Угода про перемир’я у Нагірному Карабаху
Нікол Пашинян пояснив, що угода про перемир’я у Нагірному Карабаху була підписана через побоювання потрапити в оточення 25-тисячному угрупуванню вірменських військ у горах Карабаху.
Генштаб доповідав йому про необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій, а в Карабаху – про загрозу втрати Степанакерта.
Джерело: Sputnik Азербайджан
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