Ни одна вакцина от коронавируса не прошла финальную регистрацию. Сейчас на последней стадии разработки находятся четыре вакцины.

Об этом заявил директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандара во время онлайн-брифинга.

— Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них, — сказал директор.

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Американо-немецкая вакцина от компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировала 90% ефективности на третьем этапе исследований. Сейчас вакцину тестируют более 43,5 тыс. добровольцев. Компании могут подать заявку на регистрацию в конце ноября.

Китайская вакцина CoronaVac продемонстрировала действенность на первой и второй фазах клинических испытаний.

Также индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech начала третью фазу клинических испытаний вакцины против коронавируса. В испытаниях примут участие 26 тыс. добровольцев.

В США до конца года планируют получить 40 млн доз вакцины от Covid-19

В Министерстве здравоохранения и социальные службы США ожидают, что до конца декабря 2020 году к распространению будет подготовлено 40 млн доз вакцины против коронавируса. Это вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna.