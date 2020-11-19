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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

Ни одна вакцина от коронавируса пока не зарегистрирована — ВОЗ

Ни одна вакцина от коронавируса не прошла финальную регистрацию. Сейчас на последней стадии разработки находятся четыре вакцины.

Об этом заявил директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандара во время онлайн-брифинга.

— Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них, — сказал директор.

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Американо-немецкая вакцина от компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировала 90% ефективности на третьем этапе исследований. Сейчас вакцину тестируют более 43,5 тыс. добровольцев. Компании могут подать заявку на регистрацию в конце ноября.

Китайская вакцина CoronaVac продемонстрировала действенность на первой и второй фазах клинических испытаний.

Также индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech начала третью фазу клинических испытаний вакцины против коронавируса. В испытаниях примут участие 26 тыс. добровольцев.

В США до конца года планируют получить 40 млн доз вакцины от Covid-19

В Министерстве здравоохранения и социальные службы США ожидают, что до конца декабря 2020 году к распространению будет подготовлено 40 млн доз вакцины против коронавируса. Это вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

Фото: Dreamstime

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