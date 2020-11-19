PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

Жодна вакцина від коронавірусу поки не зареєстрована – ВООЗ

Жодна вакцина від коронавірусу не пройшла фінальну реєстрацію. Нині на останній стадії розробки знаходяться чотири вакцини.

Про це заявив директор Управління Всесвітньої організації охорони здоров’я по Східному Середземномор’ю Ахмед аль-Мандара під час онлайн-брифінгу.

– Чотири вакцини перебувають на фінальній стадії розробки, але остаточно не зареєстрована жодна з них, – сказав директор.

Читайте: Підтверджено: 20% українців безкоштовно вакцинують від Covid-19 у 2021

Американсько-німецька вакцина від компаній Pfizer і BioNTech продемонструвала 90% ефективності на третьому етапі досліджень. Нині вакцину тестують понад 43,5 тис. добровольців. Компанії можуть подати заявку на реєстрацію у кінці листопада.

Китайська вакцина CoronaVac продемонструвала ефективність на першій і другій фазах клінічних випробувань.

Також індійська біотехнологічна компанія Bharat Biotech розпочала третю фазу клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. У випробуваннях братимуть участь 26 тис. добровольців.

У США до кінця року планують отримати 40 млн доз вакцини від Covid-19

У Міністерстві охорони здоров’я та соціальні служби США очікують, що до кінця грудня 2020 року до поширення буде підготовлено 40 млн доз вакцини проти коронавірусу. Це вакцини від компаній Pfizer і BioNTech, а також Moderna.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка