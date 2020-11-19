Жодна вакцина від коронавірусу не пройшла фінальну реєстрацію. Нині на останній стадії розробки знаходяться чотири вакцини.

Про це заявив директор Управління Всесвітньої організації охорони здоров’я по Східному Середземномор’ю Ахмед аль-Мандара під час онлайн-брифінгу.

– Чотири вакцини перебувають на фінальній стадії розробки, але остаточно не зареєстрована жодна з них, – сказав директор.

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Американсько-німецька вакцина від компаній Pfizer і BioNTech продемонструвала 90% ефективності на третьому етапі досліджень. Нині вакцину тестують понад 43,5 тис. добровольців. Компанії можуть подати заявку на реєстрацію у кінці листопада.

Китайська вакцина CoronaVac продемонструвала ефективність на першій і другій фазах клінічних випробувань.

Також індійська біотехнологічна компанія Bharat Biotech розпочала третю фазу клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. У випробуваннях братимуть участь 26 тис. добровольців.

У США до кінця року планують отримати 40 млн доз вакцини від Covid-19

У Міністерстві охорони здоров’я та соціальні служби США очікують, що до кінця грудня 2020 року до поширення буде підготовлено 40 млн доз вакцини проти коронавірусу. Це вакцини від компаній Pfizer і BioNTech, а також Moderna.