Україні може знадобитися досвід Молдови щодо Придністров’я – Санду

Україні може знадобитися досвід Молдови для вирішення війни на Донбасі, виходячи з ситуації в регіоні Придністров’я, який з 1990-х голів непідконтрольний Кишиневу.

– Наприклад те, що Молдова вибрала м’який підхід. Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той же торговий режим, що і у наших виробників – зокрема, право вільного експорту в ЄС щодо Угоди про асоціацію, – пояснила вона.

При цьому Санду визнала, що Молдова підписала понад 300 документів, пов’язаних з вирішенням конфлікту, але поки країна ні до чого не прийшла.

– Молдова не може прийти до політичного рішення конфлікту самостійно, оскільки Росія є частиною переговорного процесу.

Санду виступає проти федералізації країни і вважає, що формат вирішення конфлікту повинен включати повне виведення російських військ з території Молдови.

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Говорячи про анексований Росією Крим, Санду заявила, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України і притримуватиметься цієї думки й після овступу на посаду.

Перемога Санду

Президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою на виборах у Молдові Майю Санду – лідера партії Дія і солідарність.

Він зазначив, що очікує на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою.

Джерело: Європейська правда