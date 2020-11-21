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Факты / Мир / Росія
Анастасія Дячкіна |

Выпили антисептик: в России от отравления умерло семь человек

Семь человек умерли после того, как выпили антисептик в российской Якутии. Всего отравились девять человек. Трое из них умерли сразу, остальных госпитализировали в районную больницу.

Позже еще четверо умерли в медучреждении. Состояние остальных пострадавших остается тяжелым.

18 ноября компания купила в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук и выпила его.

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Остаток средства направили на экспертизу, которая установила содержание 69% метанола. Правоохранители открыли дело по статье Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Отравление в Харьковской области

В Харьковской области зафиксировано массовое отравление среди воспитанников одного учебного заведения.

У 37 детей установлен диагноз острая кишечная инфекция. Они проходили лечение дома.

Источник: Роспотребнадзор

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