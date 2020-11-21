Семеро людей померли після того, як випили антисептик в російській Якутії. Загалом отруїлись дев’ять осіб. Троє із них померли одразу, інших госпіталізували до районної лікарні.
Пізніше ще четверо померли в медзакладі. Стан інших постраждалих залишається тяжким.
18 листопада компанія купила в магазині п’ятилітрову каністру зі спиртовмісним антисептиком для обробки рук і випила його.
Читайте: На Житомирщині від отруєння чадним газом загинули троє військових
Залишок засобу направили на експертизу, яка встановила зміст 69% метанолу. Правоохоронці відкрили справу за статтею спричинення смерті за необережністю двом і більше особам.
Отруєння на Харківщині
У Харківській області зафіксовано масове отруєння серед вихованців одного навчального закладу.
У 37 дітей встановлено діагноз гостра кишкова інфекція. Вони проходили лікування вдома.
Джерело: Росспоживнагляд