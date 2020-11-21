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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

Випили антисептик: у Росії від отруєння померло семеро людей

Семеро людей померли після того, як випили антисептик в російській Якутії. Загалом отруїлись дев’ять осіб. Троє із них померли одразу, інших госпіталізували до районної лікарні.

Пізніше ще четверо померли в медзакладі. Стан інших постраждалих залишається тяжким.

18 листопада компанія купила в магазині п’ятилітрову каністру зі спиртовмісним антисептиком для обробки рук і випила його.

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Залишок засобу направили на експертизу, яка встановила зміст 69% метанолу. Правоохоронці відкрили справу за статтею спричинення смерті за необережністю двом і більше особам.

Отруєння на Харківщині

У Харківській області зафіксовано масове отруєння серед вихованців одного навчального закладу.

У 37 дітей встановлено діагноз гостра кишкова інфекція. Вони проходили лікування вдома.

Джерело: Росспоживнагляд

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