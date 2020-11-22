Цена одной дозы вакцины против коронавируса производства американской фармкомпании Moderna может составлять от $25 до $37.

Об этом сообщил глава компании Стефан Бансель. Он убежден, что это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного Covid-19.

Однако, по словам Банселя, конечная стоимость будет зависеть от размера партии, которая будет необходима заказчику.

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Также глава Moderna отметил, что сейчас компания ведет переговоры с Еврокомиссией о поставках препарата в Европу.

До конца года планируют изготовить уже 20 млн доз вакцины. Ожидается, что небольшая часть от этого объема может быть доступна в Европе уже в конце 2020 года.

Накануне СМИ сообщали, что вакцина против коронавируса от компании Moderna будет поступать сначала на американский рынок.

Известно, что она подходит для людей старше 65 лет. Побочные эффекты от препарата — непродолжительные и несильные. Вакцину, по словам разработчиков, можно хранить месяц при температуре от 2 до 8 градусов.

Источник: Welt