Ціна однієї дози вакцини проти коронавірусу виробництва американської фармкомпанії Moderna може становити від $25 до $37.

Про це повідомив очільник компанії Стефан Бансель. Він переконаний, що це справедлива ціна, враховуючи вартість лікування важкохворого на Covid-19.

Однак, за словами Банселя, кінцева вартість залежатиме від розміру партії, яка буде необхідна замовнику.

Читайте: Pfizer просить FDA зареєструвати вакцину від Covid-19 за спрощеною схемою

Також глава Moderna зазначив, що наразі компанія веде переговори з Єврокомісією про постачання препарату в Європу.

До кінця року планують виготовити вже 20 млн доз вакцини. Очікується, що невелика частина від цього обсягу може бути доступна в Європі вже в кінці 2020 року.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що вакцина проти коронавірусу від компанії Moderna надходитиме спочатку на американський ринок.

Відомо, що вона підходить для людей старше 65 років. Побічні ефекти від препарату – нетривалі і несильні. Вакцину, за словами розробників, можна зберігати місяць при температурі від 2 до 8 градусів.

Джерело: Welt