Пором із сотнями людей сів на мілину у Фінляндії через шторм

Пасажирський пором Viking Grace, на якому перебували близько 400 людей, сів на мілину біля берегів Фінляндії.

Корабель прибило до берега через сильний вітер у районі порту Марієгамн на Аландських островах.

Водолази з берегової охорони Фінляндії оглянули корпус викинутого на мілину корабля і заявили, що в ньому немає пробоїн.

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Пасажири залишилися на борту на ніч, а рано вранці в неділю їх евакуювали, відбуксувавши паром.

Tidigt söndagmorgon har räddningsbolagets bogserare dragit Viking Grace loss från grundet som det låg mot. Med bogserarnas hjälp anlände Viking Grace kajplatsen i Mariehamn klo 3.40. Passagerarna evakueras enligt planen under söndagmorgon.#meriraja #VikingGrace pic.twitter.com/kkDQdctTsH — Merivartiosto – LSMV (@meriraja) November 22, 2020

В Одесі підняли танкер Delfi

10 вересня в Одесі підняли танкер Delfi після того, як судно сіло на мілину в Чорному морі в листопаді 2019 року.

Перед цим власник судна здійснив три невдалі спроби підняти танкер.

Влада міста закривала пляж через витік у море нафтопродуктів із танкера.

Фото: скріншот