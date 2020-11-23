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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Світло в кінці тунелю стає яскравішим: ВООЗ про випробування вакцин від Covid-19

На тлі позитивних новин про просування у розробці вакцини від коронавірусу у ВООЗ висловили сподівання, що це допоможе покласти край пандемії.

– Зараз є реальна надія на те, що вакцини в поєднанні з іншими перевіреними і протестованими заходами у сфері суспільної охорони здоров’я  допоможуть покласти край пандемії Covid-19, – повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

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Також під час брифінгу він зазначив, що позитивні новини про вакцину нарешті стали світлом в кінці довгого тунелю.

– Завдяки останнім позитивним новинам з приводу випробувань вакцин світло в кінці цього довгого темного тунелю стає яскравішим, – додав Гебреєсус.

23 листопада стало відомо, що Оксфордська вакцина проти коронавірусу показала 70% ефективності. За словами дослідників, їхній препарат дешевший, ніж вакцини компаній Pfizer і Moderna, які показали 95% захисту, –  вартість від $4 до $5.

Крім того, вакцину легше зберігати та можна доставити в будь-яку частину світу.

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