На тлі позитивних новин про просування у розробці вакцини від коронавірусу у ВООЗ висловили сподівання, що це допоможе покласти край пандемії.

– Зараз є реальна надія на те, що вакцини в поєднанні з іншими перевіреними і протестованими заходами у сфері суспільної охорони здоров’я допоможуть покласти край пандемії Covid-19, – повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

“With the latest positive news from vaccine trials, the light at the end of this long, dark tunnel is growing brighter. There is now real hope that vaccines – in combination with other tried and tested public health measures – will help to end the #COVID19 pandemic”-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 23, 2020

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Також під час брифінгу він зазначив, що позитивні новини про вакцину нарешті стали світлом в кінці довгого тунелю.

– Завдяки останнім позитивним новинам з приводу випробувань вакцин світло в кінці цього довгого темного тунелю стає яскравішим, – додав Гебреєсус.

23 листопада стало відомо, що Оксфордська вакцина проти коронавірусу показала 70% ефективності. За словами дослідників, їхній препарат дешевший, ніж вакцини компаній Pfizer і Moderna, які показали 95% захисту, – вартість від $4 до $5.

Крім того, вакцину легше зберігати та можна доставити в будь-яку частину світу.