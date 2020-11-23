Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ведет переговоры с более чем 350 партнерами – международными авиа- и грузовыми компаниями, логистическими ассоциациями – для максимально быстрой и безопасной доставки вакцины от коронавируса в более чем 92 страны, как только они станут доступны.

– Это бесценное сотрудничество будет иметь большое значение для обеспечения достаточных транспортных мощностей в этой исторической и масштабной операции, – говорится в сообщении.

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ООН уже уведомила основные мировые авиакомпании об ожидаемой пропускной способности для перевозки почти 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз перевезут морским транспортом.

В ЮНИСЕФ эту спецперацию с распространения вакцин называют самой крупной и самой быстрой в истории.

Кто получит вакцину первым

ВОЗ рассчитывают, что первые поставки вакцины против коронавируса начнутся уже в первой половине 2021 года.

Первыми ее получат люди, которые находятся в группе риска.

Во время саммита G20 21 ноября представителей стран Большой двадцатки призвали собрать $5 млрд для закупки вакцины против коронавируса для бедных стран.

Источник: ООН