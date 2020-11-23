Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) веде переговори з більш ніж 350 партнерами – міжнародними авіа- і вантажними компаніями, логістичними асоціаціями – для максимально швидкої та безпечної доставки вакцини від коронавірусу в більш ніж 92 країни, коли вони будуть доступні.
– Ця безціння співпраця матиме велике значення для забезпечення достатніх транспортних потужностей в цій історичній і масштабної операції, – йдеться в повідомленні.
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ООН вже повідомила основні світові авіакомпанії про очікувану пропускну здатність для перевезення майже 2 млрд доз вакцини в наступному році. Ще 1 млрд доз перевезуть морським транспортом.
В ЮНІСЕФ цю спецперацію з поширення вакцин називають найбільшою і найшвидшою в історії.
Хто отримає вакцину першим
У ВООЗ розраховують, що перші поставки вакцини проти коронавірусу розпочнуться вже у першій половині 2021 року.
Першими її мають отримати люди, які перебувають у групі ризику.
Під час саміту G20 21 листопада представників країн Великої двадцятки закликали зібрати $5 млрд для закупівлі вакцини проти коронавірусу для бідних країн.
Джерело: ООН