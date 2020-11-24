В Варшаве с новой силой поднялись протесты против ограничения права на аборты. Участники митинга вышли под стены министерства образования Польши и заблокировали движение в нескольких частях города.

Причиной акции именно под образовательным ведомством стали планы профильного министра Пшемислава Чарнека применить персональные санкции в отношении педагогов и учреждений, которые каким-либо образом будут поддерживать протестующих.

Полиция использовала силу против митингующих и объяснила это тем, что протестующие блокировали проезжую часть. Часть задержанных отпустили.

Позже к полицейским участкам пришли сотни людей и продолжали антиправительственный протест. Там еще произошли столкновения с полицией. Представители оппозиционных партий, которые прибыли на место, требовали от полиции отпустить всех задержанных.

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В Польше запретили аборты?

Не совсем, вернее ограничили право делать их. 22 октября Конституционный суд Польши объявил, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста. Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.