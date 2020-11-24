У Варшаві з новою силою піднялись протести проти обмеження права на аборти. Учасники мітингу вийшли під стіни міністерства освіти Польщі та заблокували рух у кількох частинах міста.

Причиною акції саме під освітнім відомством стали плани профільного міністра Пшемислава Чарнека застосувати персональні санкції щодо освітян та установ, які будь-яким чином будуть підтримувати протестувальників.

Поліція використала силу проти учасників мітингу і пояснили це тим, що протестувальники блокували проїжджу частину. Частину затриманих відпустили.

Пізніше до поліцейських відділків прийшли сотні людей та продовжували антиурядовий протест. Там ще відбулись сутички із поліцією. Представники опозиційних партій, які прибули на місце, вимагали від поліції відпустити всіх затриманих.

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У Польщі заборонили аборти?

Не зовсім, вірніше обмежили право робити їх. 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту. Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.