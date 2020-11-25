Кабинет министров Украины продлил торговые санкции в отношении товаров с происхождением из РФ еще на год — до 2022 года.

Соответствующий проект постановления, разработанный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, приняли на заседании правительства 25 ноября.

Документ вносит поправки в правительственное постановление №1166 от 30 декабря 2015 года, которое предусматривает ограничения на импорт продукции происхождением из России.

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Так, со 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим “наибольшего благоприятствования” ВТО, предусматривающий применение высоких ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ.

Санкции против РФ

Четыре европейские страны присоединились к санкциям против РФ за нарушение суверенитета Украины. Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к персональным санкционным ограничениям.

Индивидуальные санкции Евросоюза из-за российской агрессии против Украины впервые ввели в марте 2014 года. Они применяются к 175 человек и 44 организациям.