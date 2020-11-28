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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Мы же соседи: Тихановская хочет встретиться с Путиным

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тихановская отметила, что планирует поделиться с Путиным собственным видением будущего Беларуси.

— Мы — соседи, и мы будем продолжать наши отношения в будущем. Хотелось бы пообщаться. И белорусы этого очень ждут, — добавила оппозиционерка.

Мы же соседи: Тихановская хочет встретиться с Путиным

По мнению Светланы Тихановской, в начале протестов в Беларуси Кремль поддержал режим Лукашенко, однако сейчас занял выжидательную позицию, что может стать дополнительным преимуществом для белорусской оппозиции.

Читайте: Беларусь объявила Тихановскую в межгосударственный розыск

Тихановская и вопрос Крыма

В начале ноября Светлана Тихановская ответила на вопрос, чей Крым и как она относится к конфликту между РФ и Украиной.

Она заявила, что Крым принадлежит Украине, и это подкреплено международным правом. Поддержка Украины для Беларуси является важной и символической.

В то же время уже в конце месяца в одном из интервью Тихановская расширила свое мнение относительно “крымского вопроса”.

— По закону Крым — украинский, но имеем то, что имеем, — заявила она.

Также журналисты зафиксировали, что накануне местных выборов в Украине, 24 октября, еще одна белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало отказалась озвучивать свою позицию по аннексии украинского Крыма Россией.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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