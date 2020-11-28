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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Ми ж сусіди: Тихановська хоче зустрітися з Путіним

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що хотіла би зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тихановська зауважила, що планує поділитися з Путіним власним баченням майбутнього Білорусі.

– Ми – сусіди, і ми будемо продовжувати наші стосунки в майбутньому. Хотілося б поспілкуватися. І білоруси цього дуже чекають, – додала опозиціонерка.

Ми ж сусіди: Тихановська хоче зустрітися з Путіним

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На думку Світлани Тихановської, на початку протестів в Білорусі Кремль підтримав режим Лукашенка, однак зараз зайняв вичікувальну позицію, що є можливим шансом для білоруської опозиції.

Тихановська і питання Криму

На початку листопада Світлана Тихановська відповіла на запитання, чий Крим і як вона ставиться до конфлікту між РФ та Україною.

Вона заявила, що Крим належить Україні, і це підкріплено міжнародним правом. Підтримка України для Білорусі є важливою та символічною.

Водночас вже наприкінці місяця в одному з інтерв’ю Тихановська розширила свою думку щодо “кримського питання”.

– Згідно із законом Крим – український, але маємо те, що маємо, – заявила вона.

Також журналісти зафіксували, що напередодні місцевих виборів в Україні, 24 жовтня,  ще одна білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало відмовилася озвучувати свою позицію по анексії українського Криму Росією.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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