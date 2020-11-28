В Азербайджані автомобіль підірвався на міні – загинуло четверо людей

В Азербайджані загинуло четверо осіб внаслідок підриву автомобіля. На території звільненого від військових дій населеного пункту Ашагі Фізулінського району автівка з чотирма людьми в салоні наїхала на протитанкову міну. Інцидент стався близько 15.20 за місцевих часом.

Про це повідомила Генеральна прокуратура Азербайджану. Співробітники державного органу негайно прибули на місце події та призначили судово-медичну експертизу.

Наразі особи загиблих встановлені. Прокуратура відкрила кримінальні провадження за двома статтями.

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Ситуація у Нагірному Карабаху

21 листопада Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що їхні війська увійшли в Агдамський район. Місто Агдам належало Азербайджану до початку військових дій.

Крім того, влада країни вимагає від Вірменії відшкодування збитків за зруйновані території Нагірного Карабаху.

Джерело: Генпрокуратура Азербайджану