В Азербайджані автомобіль підірвався на міні – загинуло четверо людей

В Азербайджані загинуло четверо осіб внаслідок підриву автомобіля. На території звільненого від військових дій населеного пункту Ашагі Фізулінського району автівка з чотирма людьми в салоні наїхала на протитанкову міну. Інцидент стався близько 15.20 за місцевих часом.
Про це повідомила Генеральна прокуратура Азербайджану. Співробітники державного органу негайно прибули на місце події та призначили судово-медичну експертизу.
Наразі особи загиблих встановлені. Прокуратура відкрила кримінальні провадження за двома статтями.
Читайте: Конфлікт у Карабаху: як Вірменія та Азербайджан підписали мир та чи була капітуляція
Ситуація у Нагірному Карабаху
21 листопада Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що їхні війська увійшли в Агдамський район. Місто Агдам належало Азербайджану до початку військових дій.
Крім того, влада країни вимагає від Вірменії відшкодування збитків за зруйновані території Нагірного Карабаху.
Джерело: Генпрокуратура Азербайджану