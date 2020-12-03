Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що готова очолити Білорусь під час перехідного періоду.

Вона зазначила, що опозиція вже розробила проект конституційної реформи, яку проведуть після відходу самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

– Я офіційно заявляю, що готова очолити Білорусь у перехідний період. Моя ціль – об’єднати кращих експертів та демократичні сили, аби Білорусь підійшла до нових виборів, – сказала Тихановська.

Вона зазначила, що для того, аби провести вибори, створена Координаційна Рада та Кабінет представників з різних сфер.

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– Ми продовжуємо давити на режим, ми працюємо над тим, аби полегшити і прискорити перехідний період та повернути владу народу, – додала Тихановська.

Також опозиція вже розробила програми економічної допомоги вразливим групам та підтримки малого і середнього бізнесу.

Тихановська хоче зустрітися з Путіним

Світлана Тихановська заявила, що хотіла б зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона зауважила, що планує поділитися з Путіним власним баченням майбутнього Білорусі.

На думку Тихановської, на початку протестів в Білорусі Кремль підтримав режим Лукашенка, однак зараз зайняв вичікувальну позицію, що є можливим шансом для білоруської опозиції.

Джерело: Світлана Тихановська