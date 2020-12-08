В тайваньском отеле города Гаосюн мужчину оштрафовали на около $ 3,5 тыс. за восьмисекундное нарушение карантина.
Гражданин Филиппин вышел из своего номера менее чем на 10 секунд, чтобы оставить какую-то вещь у двери другого номера, где жил его друг.
Нарушение правил зафиксировала камера видеонаблюдения. Гражданина оштрафовали на 100 тыс. тайваньских долларов.
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В Минздраве отметили, что мужчина не должен был выходить из номера отеля в течение двух недель.
Сейчас в Гаосюне 56 отелей, они предлагают три тысячи номеров, в которых люди могут находиться на карантине.
Штрафы за неношение масок
В Верховной Раде хотят внести правки в законопроект №3890 о введении штрафов для юридических лиц в размере 3,4 тыс. — 5,1 тыс. грн за допуск людей к общественным помещениям или транспорту без масок.
Источник: CNA