У тайванському готелі міста Гаосюн чоловіка оштрафували на близько $3,5 тис. за восьмисекундне порушення карантину.

Громадянин Філіппін вийшов зі свого номеру менш ніж на 10 секунд, аби залишити якусь річ біля дверей іншого номеру, де жив його друг.

Порушення правил зафіксувала камера відеоспостереження. Громадянина оштрафували на 100 тис. тайванських доларів.

Читайте: Карантин у січні: чи не запізно схаменулася влада

У МОЗ зазначили, що чоловік не повинен був залишати номер готелю протягом двох тижнів.

Нині у Гаосюні 56 готелів, вони пропонують три тисячі номерів, у яких люди можуть перебувати на карантині.

Штрафи за неносіння масок

У Верховній Раді хочуть внести правки до законопроекту №3890 про запровадження штрафів для юридичних осіб у розмірі 3,4 тис. – 5,1 тис. грн за допуск людей до громадських приміщень або транспорту без масок.

Джерело: CNA