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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Трамп, Байден и Фаучи: Time назвал претендентов на звание Человек года

Американский журнал Time опубликовал шорт-лист из четырех кандидатов, претендующих на звание Человек года 2020.

В список попали главные участники президентской гонки в США — еще действующий президент Дональд Трамп и новоизбранный Джо Байден.

Еще одним претендентом является главный инфекционист Штатов Энтони Фаучи и собирательный образ медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса. Ведь именно они рискуют своей жизнью, чтобы спасти тысячи других.

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Четвертым претендентом Time назвал Движение за расовую справедливость, возникшее после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

В 2019 году Time назвал Грету Тунберг человеком года. Екоактивистка стала известной в 2018 году. Именно в это время аномальная жара привела к масштабным лесным пожарам.

Тогда она прекратила посещать школу и требовала, чтобы шведское правительство придерживалось Парижского соглашения и уменьшило выбросы углерода. Таким образом Тунберг пыталась привлечь внимание к проблемам климата.

Источник: Time

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