Президент США Дональд Трамп планирует продолжать оспаривать победу оппонента, представителя Демократической партии Джо Байдена на выборах, которые прошли 3 ноября.

Республиканец продолжает борьбу после того, как Верховный суд отклонил попытку признать результаты голосования в Пенсильвании недействительными.

Трамп планирует вмешаться в новый иск, поданный в Верховный суд генпрокурором штата Техас, суть которого — отменить победу Байдена в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

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Команда Трампа продолжает настаивать на том, что на выборах президента США фиксировались массовые фальсификации.

Выборы президента США

3 ноября в США прошли выборы президента страны. В гонке участвовали представитель Демократической партии Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Согласно результатам, победу одержал Джо Байден, однако Трамп отказывается признавать это.

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