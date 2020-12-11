Дает ложный тест на ВИЧ: Австралия остановила испытания вакцины от Covid-19

В Австралии прекратили испытания вакцины от коронавируса на первом этапе из-за ее негативного влияния на диагностику ВИЧ. Во время проведения тестирования было выявлено, что антитела, которые возникают в результате препарата, мешают диагностике ВИЧ-инфекции.

Также они могут способствовать получению неправильных тестов на ВИЧ. В испытаниях приняли участие 216 человек. Кроме этого серьезных побочных эффектов на первом этапе не зафиксировали.

По мнению разработчиков, такие недостатки — это следствие ранней разработки вакцины. Австралия может вернуться к изготовлению препарата позже.

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Неравенство по поводу доступности вакцины в мире

По данным правозащитных организаций, страны с малым достатком смогут обеспечить вакциной лишь 10% населения. Такая ситуация сложилась в результате закупок богатых стран.

Обеспеченные государства приобрели столько доз препарата, что им хватит провести вакцинацию граждан несколько раз.